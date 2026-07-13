Пермяки стали чаще покупать препараты, повышающие потенцию

Препараты, повышающие потенцию, стали чаще покупать пермяки, сообщает портал v-kurse.ru.
Значительный рост продаж препаратов для лечения нарушений потенции отметили в компании DSM Group. За первые полгода 2026 года спрос на них увеличился на 84% по сравнению с прошлым годом. А сумма проданных лекарств превысила 100 млн рублей.
Также пермяки на 15% чаще стали покупать средства барьерной контрацепции. За полгода продали 124,6 тысяч упаковок презервативов.
При этом эксперт отметил снижении продаж гормональных контрацептивов. Их стали брать реже на 15%.
Напомним, пермяки считают, что приём у врача должен длиться минимум 18 минут, а от специалиста они ждут не только медицинской помощи, но и морального успокоения.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что каждый третий взрослый и каждый четвёртый ребёнок страдают от аллергии.