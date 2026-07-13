Этнический фестиваль в Красноярском крае завершился вручением чаш «МИРа» победителям

На юге Красноярского края, в Шушенском, завершился Международный фестиваль этнической музыки и ремесел «МИР Сибири». В заключительный день жюри определило лауреатов в нескольких номинациях. Гран-при мастеровой премии «МИРа» получил Марат Дамдын из Кызыла (Тыва) за искусное изготовление национальных музыкальных инструментов, которые он представил в номинации «Традиционные ремесла». Музыкальная премия «МИРа» присуждена солистке-вокалистке Туяре Алексеевой. Уроженка села Сунтар Республики Саха (Якутия) исполнила уникальные произведения национального эпоса. Малую Чашу «МИРА» получила одиннадцатилетняя Агата Ховалыг из Кызыла за сохранение музыкальных традиций. XXII Международный фестиваль этнической музыки и ремесел «МИР Сибири» вошел в число мероприятий Года единства народов России. Всего в конкурсной программе приняли участие 43 финалиста из 16 регионов страны, прошло больше 400 мероприятий, их посетили 83 тысячи гостей. Напомним, «МИР Сибири» проходил в Красноярском крае с 9 по 12 июля.