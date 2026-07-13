В годы Великой Отечественной войны почти вся Европа вместе с Третьим рейхом участвовала в нападении на СССР. Об этом напомнил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
«Они сами были пособниками нацистов, к нам пришла в гости практически вся Европа под знаменами Гитлера. Кто только с нами не воевал», — сказал дипломат для РИА Новости.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ряд европейских стран предпринимают настойчивые попытки возродить нацизм.
Кроме этого, Небензя заявил, что Запад закрывает глаза на героизацию нацистов на Украине. По словам постпреда, реальный пантеон героев там сменяется теми, кто либо был осужден Нюрнбергским трибуналом, либо не попал туда по другим причинам — при этом все они были пособниками нацистов.
В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала авторов украинского сайта «Миротворец» нацистами и психами.