Небензя: почти вся Европа с Третьим рейхом участвовала в нападении на СССР

Кроме этого, Небензя заявил, что Запад закрывает глаза на героизацию нацистов на Украине. По словам постпреда, реальный пантеон героев там сменяется теми, кто либо был осужден Нюрнбергским трибуналом, либо не попал туда по другим причинам — при этом все они были пособниками нацистов.