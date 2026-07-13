Четверть россиян считает? что старость наступает после 70 лет

Социологи отмечают, что чем старше опрошенные, тем дальше они отодвигают этот рубеж. Представители старших поколений чаще называют цифры от 70 лет и выше, связывая наступление старости не столько с возрастом, сколько с ухудшением здоровья, снижением активности и одиночеством.