Четверть россиян считает? что старость наступает после 70 лет

Четверть граждан России считают, что старость начинается после 70 лет. Об этом свидетельствуют данные опроса Аналитического центра ВЦИОМ.
За девять лет доля россиян, отодвигающих границу старости, выросла на 7 процентных пунктов. В 2017 году так думали 18% респондентов.
Социологи отмечают, что чем старше опрошенные, тем дальше они отодвигают этот рубеж. Представители старших поколений чаще называют цифры от 70 лет и выше, связывая наступление старости не столько с возрастом, сколько с ухудшением здоровья, снижением активности и одиночеством.
Опрос провели 20 июня 2026 года. В нем участвовали 1,6 тысячи россиян старше 18 лет.