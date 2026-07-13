Массовые отключения света пройдут в Ростове-на-Дону с 13 по 17 июля

13 июля (понедельник). С 09:00 до 17:00 электричества не будет в Железнодорожном районе. В центре города (на улице Береговой и в Халтуринском переулке) свет отключат на 4 часа — с 09:00.14 июля (вторник). С 09:00 до 17:00 без электроснабжения останется район Ростовского моря. С 14 по 17 июля. На Сельмаше свет будут отключать ежедневно с 09:00 до 17:00, при этом по ночам электроснабжение обещают восстанавливать.16 июля (четверг). С 09:00 до 16:00 отключения запланированы на улицах Шеболдаева, Днепровский, Вятская (дома 55/4, 57, 57/1, 59), а также в ДНТ «Восход», ДНТ «Ветеран РСМ», садовом товариществе «Ветеран». Кроме того, без электричества останутся улицы Герасименко, Погодина и Ашхабадский.17 июля (пятница). С 09:00 до 16:00 ресурс отключат в районе улиц Геленджикский, Новороссийский, Вяземцева и Кумженская.