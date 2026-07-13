Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Массовые отключения света пройдут в Ростове-на-Дону с 13 по 17 июля

По информации «Донэнерго», во время отключений будет происходить ремонт и замена оборудования.

В Ростове‑на‑Дону на новой рабочей неделе пройдут плановые отключения электроэнергии — без света временно останутся тысячи горожан. Как сообщили в компании «Донэнерго», отключения необходимы для ремонта и замены электросетевого оборудования.

График отключений выглядит следующим образом:

13 июля (понедельник). С 09:00 до 17:00 электричества не будет в Железнодорожном районе. В центре города (на улице Береговой и в Халтуринском переулке) свет отключат на 4 часа — с 09:00.14 июля (вторник). С 09:00 до 17:00 без электроснабжения останется район Ростовского моря. С 14 по 17 июля. На Сельмаше свет будут отключать ежедневно с 09:00 до 17:00, при этом по ночам электроснабжение обещают восстанавливать.16 июля (четверг). С 09:00 до 16:00 отключения запланированы на улицах Шеболдаева, Днепровский, Вятская (дома 55/4, 57, 57/1, 59), а также в ДНТ «Восход», ДНТ «Ветеран РСМ», садовом товариществе «Ветеран». Кроме того, без электричества останутся улицы Герасименко, Погодина и Ашхабадский.17 июля (пятница). С 09:00 до 16:00 ресурс отключат в районе улиц Геленджикский, Новороссийский, Вяземцева и Кумженская.

Также в течение всей рабочей недели электроснабжение будет временно отсутствовать в Нахичевани, Рабочем городке и Северном посёлке, а также в Советском районе и центральной части города.