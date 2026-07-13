Сквер в Кировском районе Хабаровска приводят в порядок

Расположенный в Кировском районе Хабаровска сквер «Воинам-арсенальцам» благоустраивают по федеральной программе формирования комфортной городской среды, которая входит в президентский нацпроект «Инфраструктура для жизни». Мемориальный комплекс в прошлом году стал победителем голосования, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В расположенном в границах улиц Тихоокеанская — Бойко-Павлова — Чкалова сквере проходят мероприятия, приуроченные к памятным датам военной истории России. За благоустройство мемориального места в прошлом году на сайте 27.gorodsreda.ru проголосовали около 63 тысяч хабаровчан.
Масштабная реконструкция предполагает ремонт памятника, установку стелы «История завода Дальдизель» и гаубицы; ремонт пешеходных зон и площадок; установку малых архитектурных форм — лавочек и урн; ландшафтное обновление — санитарную обрезку старых деревьев и высадку новых, оборудование цветников; монтаж системы видеонаблюдения с подключением к комплексу «Безопасный город».
Работы планируется завершить до октября текущего года.