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Сквер в Кировском районе Хабаровска приводят в порядок

Общественное пространство благоустраивают по нацпроекту.

Источник: Хабаровский край сегодня

Расположенный в Кировском районе Хабаровска сквер «Воинам-арсенальцам» благоустраивают по федеральной программе формирования комфортной городской среды, которая входит в президентский нацпроект «Инфраструктура для жизни». Мемориальный комплекс в прошлом году стал победителем голосования, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

В расположенном в границах улиц Тихоокеанская — Бойко-Павлова — Чкалова сквере проходят мероприятия, приуроченные к памятным датам военной истории России. За благоустройство мемориального места в прошлом году на сайте 27.gorodsreda.ru проголосовали около 63 тысяч хабаровчан.

Масштабная реконструкция предполагает ремонт памятника, установку стелы «История завода Дальдизель» и гаубицы; ремонт пешеходных зон и площадок; установку малых архитектурных форм — лавочек и урн; ландшафтное обновление — санитарную обрезку старых деревьев и высадку новых, оборудование цветников; монтаж системы видеонаблюдения с подключением к комплексу «Безопасный город».

Работы планируется завершить до октября текущего года.