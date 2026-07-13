Сквер в Кировском районе Хабаровска приводят в порядок

В расположенном в границах улиц Тихоокеанская — Бойко-Павлова — Чкалова сквере проходят мероприятия, приуроченные к памятным датам военной истории России. За благоустройство мемориального места в прошлом году на сайте 27.gorodsreda.ru проголосовали около 63 тысяч хабаровчан.