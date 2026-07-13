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Хабаровчанин угрожал убийством сожительнице за обвинения в алкоголизме и отсутствии работы

Хабаровчанка упрекала 49-летнего сожителя в том, что он не хочет искать постоянную работу и регулярно выпивает спиртное. Мужчина несколько раз толкнул потерпевшую во время скандала и угрожал ей убийством. Хабаровчанка обратилась в полицию, участковые задержали буйного горожанина. Возбуждено уголовное дело, с подозреваемого взяли обязательство о явке.

Хабаровчанка упрекала 49-летнего сожителя в том, что он не хочет искать постоянную работу и регулярно выпивает спиртное. Мужчина несколько раз толкнул потерпевшую во время скандала и угрожал ей убийством. Хабаровчанка обратилась в полицию, участковые задержали буйного горожанина. Возбуждено уголовное дело, с подозреваемого взяли обязательство о явке.