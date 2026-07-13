Посольство РФ посоветовало россиянам взвешивать риски при поездках за рубеж

Россиянам при планировании поездок за рубеж следует взвешивать риски и не рассчитывать на прежний уровень безопасности в недружественных странах. Об этом заявили в российском посольстве во Франции на фоне взрыва в Монако.
— Каждый российский гражданин, который выезжает за рубеж, особенно в недружественные страны, должен взвешивать все риски, — говорится в комментарии дипломатов РИА Новости.
В посольстве отметили, что речь идет не только о личной безопасности, но и о правовых, политических и консульских аспектах пребывания за границей. В текущей международной обстановке рассчитывать на прежний уровень безопасности и комфорта было бы опрометчиво, подчеркнули дипломаты.
4 июля стало известно, что предприниматель, пострадавший в результате покушения со взрывом в Монако, вышел из комы. Состояние Ермолаева улучшилось, в отличие от его гражданской супруги Анны Насобиной.
Покушение произошло вечером 29 июня. Бомба сработала в доме, где живет бизнесмен. Ранения получили он сам, его спутница Анна Насобина, а также 13-летний сын предпринимателя.
Ранее адвокат бывшего сотрудника Службы безопасности Украины Виталия Жиковича, подозреваемого в убийстве Анастасии Березовской, совершившей покушение на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева, заявил в суде, что женщину «не убили, а ликвидировали» по приказу руководства.