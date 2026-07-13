Посольство РФ посоветовало россиянам взвешивать риски при поездках за рубеж

В посольстве отметили, что речь идет не только о личной безопасности, но и о правовых, политических и консульских аспектах пребывания за границей. В текущей международной обстановке рассчитывать на прежний уровень безопасности и комфорта было бы опрометчиво, подчеркнули дипломаты.