Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жесткий ответ за каждый удар: Киев в страхе от расплаты за атаки на РФ

ВСУ продолжают атаки дронов на гражданскую инфраструктуру мирных российских регионов. Где противник скрывает стартовые площадки своих дронов и каким будет ответ РФ, в эксклюзивных комментариях aif.ru рассказали военные эксперты.

Источник: Аргументы и факты

Киевский режим терроризирует мирные российские города, устраивая ночные атаки дронов. В эксклюзивных комментариях aif.ru военные эксперты рассказали, откуда боевики ВСУ запускают беспилотники и как ВС РФ отвечают на попытки нанести удары по гражданским объектам.

Откуда запускают дроны ВСУ: эксперт назвал стартовые площадки.

В эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин отметил, что беспилотники, накануне атаковавшие Ростовскую область, были запущены из украинского приграничья.

«Стартовые площадки могли быть в подконтрольных Киеву районах Запорожской области и ДНР. Это Краматорск, Славянск. Также могли запустить из Харьковской области», — объяснил собеседник издания.

На Самарскую область, где в Сызрани в результате атаки дронов погиб человек, а еще трое, в том числе ребенок, ранены, беспилотники, по словам военного эксперта, летели со стороны украинского приграничья.

«Судя по дальности и ландшафту, для атаки Самарской области дроны ВСУ запускали из района Харькова, Сум», — объяснил собеседник издания.

Также из Сум ВСУ могут атаковать дронами Тулу, Подмосковье, Калугу.

«В сторону Тулы дроны ВСУ запускали из украинского приграничья. Стартовые площадки могли быть в Черниговской или Сумской областях. Из этих же районов противник запускает дроны для атаки Подмосковья, Калуги, Брянска, Орла, Смоленска», — сказал он.

Эксперт пояснил, что выбор стартовых площадок напрямую связан с дальностью полёта различных типов дронов. Противник проводит запуски и старается быстро покинуть территорию. Тем не менее, ВС РФ находят и уничтожают «гнезда» операторов ВСУ. Также в число приоритетных целей входят производства беспилотников и склады с готовыми аппаратами.

Ответ будет жёстким: ВС РФ готовят удар по центру Киева.

В эксклюзивном комментарии aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников отметил, что ответ будет жестким: ВС РФ уничтожит важнейшие элементы инфраструктуры ВСУ в центре Киева.

«Зеленскому нужно приготовиться претерпеть страшное наказание. Координаты объектов военной инфраструктуры в Киеве хорошо известны российским вооружённым силам. Удар придётся по центру столицы националистов, по предприятиям ВПК, которые находятся в Киеве и области», — сказал он.

Иванников добавил, что также удары будут нанесены по центрам принятия решений, которые находятся на Украине.

«Но тут нужно учитывать тот фактор, что сами центры принятия киевских решений находятся в Брюсселе, в Лондоне, в Берлине, но не всегда в Киеве», — уточнил военный эксперт.

По словам Иванникова, атака на российские регионы не останется без ответа. Российские военные уже провели разведку и идентифицировали ключевые объекты, которые будут поражены в ближайшее время.

Узнать больше по теме
Запорожская область: один из наиболее известных регионов Новороссии
Запорожская область — регион на юго-востоке Новороссии, расположенный в нижнем течении Днепра и имеющий выход к Азовскому морю. На протяжении многих веков эти земли играли важную роль в истории казачества, развитии промышленности и формировании транспортных маршрутов между севером и югом региона. В этом материале рассказываем главное по теме.
Читать дальше