Жесткий ответ за каждый удар: Киев в страхе от расплаты за атаки на РФ

Киевский режим терроризирует мирные российские города, устраивая ночные атаки дронов. В эксклюзивных комментариях aif.ru военные эксперты рассказали, откуда боевики ВСУ запускают беспилотники и как ВС РФ отвечают на попытки нанести удары по гражданским объектам.
Откуда запускают дроны ВСУ: эксперт назвал стартовые площадки.
В эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин отметил, что беспилотники, накануне атаковавшие Ростовскую область, были запущены из украинского приграничья.
«Стартовые площадки могли быть в подконтрольных Киеву районах Запорожской области и ДНР. Это Краматорск, Славянск. Также могли запустить из Харьковской области», — объяснил собеседник издания.
На Самарскую область, где в Сызрани в результате атаки дронов погиб человек, а еще трое, в том числе ребенок, ранены, беспилотники, по словам военного эксперта, летели со стороны украинского приграничья.
«Судя по дальности и ландшафту, для атаки Самарской области дроны ВСУ запускали из района Харькова, Сум», — объяснил собеседник издания.
Также из Сум ВСУ могут атаковать дронами Тулу, Подмосковье, Калугу.
«В сторону Тулы дроны ВСУ запускали из украинского приграничья. Стартовые площадки могли быть в Черниговской или Сумской областях. Из этих же районов противник запускает дроны для атаки Подмосковья, Калуги, Брянска, Орла, Смоленска», — сказал он.
Эксперт пояснил, что выбор стартовых площадок напрямую связан с дальностью полёта различных типов дронов. Противник проводит запуски и старается быстро покинуть территорию. Тем не менее, ВС РФ находят и уничтожают «гнезда» операторов ВСУ. Также в число приоритетных целей входят производства беспилотников и склады с готовыми аппаратами.
Ответ будет жёстким: ВС РФ готовят удар по центру Киева.
В эксклюзивном комментарии aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников отметил, что ответ будет жестким: ВС РФ уничтожит важнейшие элементы инфраструктуры ВСУ в центре Киева.
«Зеленскому нужно приготовиться претерпеть страшное наказание. Координаты объектов военной инфраструктуры в Киеве хорошо известны российским вооружённым силам. Удар придётся по центру столицы националистов, по предприятиям ВПК, которые находятся в Киеве и области», — сказал он.
Иванников добавил, что также удары будут нанесены по центрам принятия решений, которые находятся на Украине.
«Но тут нужно учитывать тот фактор, что сами центры принятия киевских решений находятся в Брюсселе, в Лондоне, в Берлине, но не всегда в Киеве», — уточнил военный эксперт.
По словам Иванникова, атака на российские регионы не останется без ответа. Российские военные уже провели разведку и идентифицировали ключевые объекты, которые будут поражены в ближайшее время.