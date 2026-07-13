18-летнюю девушку с редкой болезнью крови спасли волгоградские врачи

Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура (ИТП) — это редкое аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система начинает вырабатывать антитела к собственным тромбоцитам и их предшественникам. Поскольку именно тромбоциты отвечают за свертываемость крови, их дефицит приводит к спонтанной кровоточивости. В результате снижается свертываемость крови, что может проявляться появлением синяков без видимой причины, мелкоточечными кровоизлияниями на коже, кровотечениями из носа и десен.