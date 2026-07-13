В Красноярске откроется выставка о жизни этнографа Марии Красноженовой

В экспозицию войдут личные вещи исследовательницы, предметы XIX-XX веков, связанные с Московско-Сибирским трактом, а также экспонаты, которые Красноженова отбирала для выставки «Старый Красноярск». Впервые она была представлена в 1916 году в здании Епархиального женского училища и рассказывала о городской старине и быте Красноярска до строительства железной дороги.