В Красноярске откроется выставка о жизни этнографа Марии Красноженовой

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 17 июля, в День этнографа, в Красноярском краевом краеведческом музее откроется выставка «Вёрсты судьбы: путь М. В. Красноженовой».
В день открытия посетителей пригласят на кураторскую экскурсию. Экспозиция разместится в здании музея на ул. Дубровинского, 84.
Проект приурочен к 155-летию со дня рождения Марии Красноженовой — педагога, этнографа, краеведа и фольклориста, чья профессиональная биография на протяжении трех десятилетий была связана с Красноярским краеведческим музеем. Собранная ею коллекция русской этнографии до сих пор используется при подготовке музейных выставок.
В экспозицию войдут личные вещи исследовательницы, предметы XIX-XX веков, связанные с Московско-Сибирским трактом, а также экспонаты, которые Красноженова отбирала для выставки «Старый Красноярск». Впервые она была представлена в 1916 году в здании Епархиального женского училища и рассказывала о городской старине и быте Красноярска до строительства железной дороги.
Выставка будет работать до 1 декабря 2026 года. Посещение доступно по «Пушкинской карте».
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