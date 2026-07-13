FIFA обсудит увеличение числа участников чемпионата мира до 64 стран

В 2026 году количество стран-участниц в чемпионате мира выросло до 48. Джанни Инфантино назвал решение увеличить число участников успешным. «Увеличение числа команд до 48 стало огромным успехом, каждая из них выступила на высочайшем уровне. Сборные с каждого континента забили голы и заработали хотя бы одно очко», — сказал он. Благодаря расширенной квоте в турнире впервые приняли участие национальные сборные Кабо-Верде, Кюрасао, Иордании и Узбекистана.