У жителей Канска за пьяную езду заберут 23 автомобиля

На следующий день после освобождения он попросил приятеля отвезти его в сауну на новой машине. Когда товарищ уснул, мужчина сам поехал в ночной клуб и снова попался инспекторам. Суд приговорил его к 300 часам обязательных работ, лишил права управлять авто на 2,5 года и конфисковал машину.