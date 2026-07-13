У жителей Канска за пьяную езду заберут 23 автомобиля

Полицейский «освободили» от автомобилей любителей нетрезвого вождения из Канского округа. Пять машин уже изъяли и передали государству, еще 18 ожидает та же участь, сообщает пресс-служба МВД по Красноярскому краю.
Один из нарушителей, 28-летний мужчина, владел Toyota Caldina всего две недели. Мужчина не обучался в автошколе и не получал права, однако, выпив спиртного, всё же сел за руль. Вскоре его задержали и арестовали на 10 суток.
На следующий день после освобождения он попросил приятеля отвезти его в сауну на новой машине. Когда товарищ уснул, мужчина сам поехал в ночной клуб и снова попался инспекторам. Суд приговорил его к 300 часам обязательных работ, лишил права управлять авто на 2,5 года и конфисковал машину.
Полиция напоминает: автомобиль изымут не только у тех, кто повторно сел за руль пьяным, но и у отказавшихся от медосвидетельствования.
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