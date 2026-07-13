93 нетрезвых водителя задержали за выходные в Красноярском крае

Среди нарушителей оказались и злостные рецидивисты. Четыре человека повторно сели за руль в состоянии опьянения, несмотря на уже имеющиеся наказания за аналогичные правонарушения. Теперь им грозит уголовная ответственность. Остальным задержанным предстоит понести административное наказание. За управление автомобилем в нетрезвом состоянии предусмотрен штраф в размере 45 тысяч рублей с лишением права управления на срок от полутора до двух лет.