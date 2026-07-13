CENTCOM: США впервые применили морские дроны в атаке на Иран

Как отмечается в сообщении, в ходе новой атаки задействованы не только летающие беспилотники, но и морские ударные аппараты. Информации о масштабах применения и эффективности ударов пока нет. В CENTCOM также вновь подчеркнули, что Иран не контролирует Ормузский пролив.
В воскресенье американские военные приступили к нанесению ударов по объектам в Иране. В ходе атаки были поражены десятки целей. Вашингтон заявил, что целью было ослабление способности Тегерана продолжать атаки на международные суда в Ормузском проливе. В ответ на атаку Иран нанес удары по американским военным объектам в Кувейте.
17 июня стороны подписали временный меморандум о взаимопонимании, который предусматривал прекращение боевых действий и запуск нового раунда переговоров. Документ вступил в силу после электронного подписания. Однако 8 июля президент США Дональд Трамп объявил, что перемирие больше не действует.