CENTCOM: США впервые применили морские дроны в атаке на Иран

Как отмечается в сообщении, в ходе новой атаки задействованы не только летающие беспилотники, но и морские ударные аппараты. Информации о масштабах применения и эффективности ударов пока нет. В CENTCOM также вновь подчеркнули, что Иран не контролирует Ормузский пролив.