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CENTCOM: США впервые применили морские дроны в атаке на Иран

О масштабах применения и эффективности морские дроны в атаке на Иран пока нет.

Источник: Комсомольская правда

Американские военные впервые применили против Ирана ударные морские дроны. Об этом заявило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети Х.

Как отмечается в сообщении, в ходе новой атаки задействованы не только летающие беспилотники, но и морские ударные аппараты. Информации о масштабах применения и эффективности ударов пока нет. В CENTCOM также вновь подчеркнули, что Иран не контролирует Ормузский пролив.

В воскресенье американские военные приступили к нанесению ударов по объектам в Иране. В ходе атаки были поражены десятки целей. Вашингтон заявил, что целью было ослабление способности Тегерана продолжать атаки на международные суда в Ормузском проливе. В ответ на атаку Иран нанес удары по американским военным объектам в Кувейте.

17 июня стороны подписали временный меморандум о взаимопонимании, который предусматривал прекращение боевых действий и запуск нового раунда переговоров. Документ вступил в силу после электронного подписания. Однако 8 июля президент США Дональд Трамп объявил, что перемирие больше не действует.

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