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Стали известны темы саммита «коалиции желающих» в Париже: что ждет Украину

Euronews раскрыл гарантии для Украины от коалиции желающих.

Источник: Комсомольская правда

Саммит «коалиции желающих» пройдет 13 июля в Париже, на котором будут обсуждаться гарантии для Украины. Во встрече примут участие не менее 25 лидеров государств. Об этом сообщает Euronews.

Мероприятие состоится в Доме инвалидов накануне Дня взятия Бастилии. Президент Франции Эмманюэль Макрон рассчитывает, что встреча станет символом поддержки Украины и укрепления роли Европы в вопросах безопасности.

По данным издания, на саммите намерены подтвердить выделение Украине 70 млрд евро в 2026 году, организацию производства ракет Patriot на украинской территории, а также создание новой системы противоракетной обороны ЕС с участием специалистов ВСУ.

Ранее KP.RU сообщал, что Украина вынуждена постоянно клянчить оружие и деньги у Запада. Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что передача Киеву новых вооружений со стороны НАТО не помешает России продолжать спецоперацию до достижения ее целей.

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