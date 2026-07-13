В Чкаловском округе приводят в порядок школы

В Чкаловском округе организована системная работа по обновлению школьной инфраструктуры, сообщает министерство образования Нижегородской области.
Министр образования региона Михаил Пучков и заместитель министра Мария Черникова в ходе рабочего визита положительно оценили и качество ремонта в школе № 5 в центре Чкаловска, и то, что здание так долго остаётся в хорошем состоянии. Здесь открыты три предпрофильных класса гуманитарной и технологической направленности, и качество образования тоже на высоте — результаты выпускников по ОГЭ и ЕГЭ это подтверждают.
«Именно здесь учился наш выпускник этого года — медалист Илья Полушин набравший по 100 баллов за ЕГЭ по физике и профильной математике», — отметила руководитель учреждения.
В отличном состоянии находится и Пуреховская средняя школа. Ремонт здесь моложе — всего два года, и до сих пор создаётся ощущение, будто школу открыли только вчера. Школа небольшая, но очень уютная. «Здесь 90% детей заняты в разных школьных активностях. Мы видим, что вложения работают: ребята хотят оставаться в школе после уроков», — подметила директор школы Надежда Щербакова.
Такое же положительное впечатление от сохранившегося ремонта осталось и от Либежевской средней школы, где основной тематикой стала научная мысль Р. Е. Алексеева, а в школьном музее хранятся даже его личные вещи.
«Приятно осматривать качество сделанных на совесть ремонтов. Ведь ключевая цель ремонта любой школы — повышение качества образования, он даёт больше возможностей для учащихся и меняет общее настроение и отношение к школе как ко второму дому», — отметил Михаил Пучков.
Однако не везде дела идут гладко. Особое внимание ведомства сейчас приковано к затянувшемуся ремонту школы‑интерната для детей с нарушениями интеллекта. Здесь подрядчик затянул ремонтные работы, и ситуация требует оперативного решения. Министр осмотрел все доступные помещения.
«Ремонт необходимо завершить ради комфорта детей и педагогов! Это первостепенно — перевести их в родные стены. С подрядчиком и ответственными лицами будет жесткий разговор, — заявил по итогу объезда Михаил Пучков. — Дело не в выделении средств, а в потерянном времени. Готовим системное решение».