В Чкаловском округе приводят в порядок школы

Министр образования региона Михаил Пучков и заместитель министра Мария Черникова в ходе рабочего визита положительно оценили и качество ремонта в школе № 5 в центре Чкаловска, и то, что здание так долго остаётся в хорошем состоянии. Здесь открыты три предпрофильных класса гуманитарной и технологической направленности, и качество образования тоже на высоте — результаты выпускников по ОГЭ и ЕГЭ это подтверждают.