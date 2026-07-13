Завершение капремонта детского сада в Ванино оказалось под угрозой срыва

Модернизация детского сада «Золотой ключик» в поселке Ванино ведется по нацпроекту «Семья». Изначально завершить капитальный ремонт этого объекта планировалось уже в конце июля текущего года, однако сейчас его готовность оценивается всего в 39%, что ставит под угрозу срыва сроки ремонта дошкольного учреждения. В связи с этим на объект по поручению губернатора Дмитрия Демешина прибыл мэр Хабаровска и председатель Совета муниципальных образований Хабаровского края Сергей Кравчук. Он на месте договорился с подрядчиком о том, что в ближайшие дни на стройплощадке должны появиться еще 40 рабочих, а ремонт детского сада переведут в круглосуточный режим, чтобы наверстать отставание от графика. Отметим, что сейчас демонтаж и замена сетей уже выполнены. Подрядчикам необходимо в максимально короткие сроки завершить гидро- и теплоизоляцию фундамента и обустроить отмостки детского сада. Добавим, что на время ремонта 103 его воспитанника распределены по другим дошкольным учреждениям.