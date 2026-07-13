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Местные дизайнеры открыли первый общий магазин в Хабаровске

Торговая точка будет работать под брендом «Сделано в Хабаровском крае».

В Хабаровске появился первый магазин одежды под брендом «Сделано в Хабаровском крае». В одной торговой точке объединили коллекции местных дизайнеров, сообщили в министерстве промышленности и торговли региона.

Бутик открыли Ольга Зинченко и Евгения Лидерман, которые решили вместе представить одежду собственного производства. Краевые власти помогли предпринимательницам найти помещение с пониженной арендной платой. В дальнейшем ассортимент могут дополнить вещи других участников регионального проекта.

Одежду выпускают небольшими партиями — обычно по три-пять изделий каждого цвета и размера. Коллекции шьют по собственным лекалам, основная размерная линейка рассчитана на женщин от 46-го до 58-го размера.

Если подходящей блузы, юбки или другой вещи не окажется в наличии, ее готовы изготовить по меркам покупательницы. Доплачивать за индивидуальный размер не придется.

Сейчас в проекте «Сделано в Хабаровском крае» участвуют 25 производителей одежды и аксессуаров. Некоторые из них уже заинтересовались возможностью представить свои изделия в новом магазине, в том числе коллекции с региональной символикой.

Всего к краевому бренду присоединились 187 производителей различных товаров. Для участников проекта действуют меры поддержки, которые помогают искать площадки для продаж, продвигать продукцию и выходить на новых покупателей.