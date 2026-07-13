Хабаровчанам предлагают поучаствовать в сборе на сквер с памятником Чехову

Жителей Хабаровска приглашают поддержать сбор средств на создание сквера с памятником Антону Чехову. Новое общественное пространство планируют открыть в историческом центре города в 2028 году, сообщили в администрации Хабаровска.
Проект «Чехов на Амуре» реализуют по инициативе Общественной палаты краевого центра при поддержке мэрии и АНО «Институт развития креативных индустрий Дальнего Востока». Он посвящён путешествию писателя на Сахалин, во время которого Антон Чехов посетил Хабаровск 30 июня и 1 июля 1890 года.
Сквер площадью около 500 квадратных метров появится возле дома № 72 на улице Калинина. Центральным объектом станет двухметровый бронзовый памятник писателю. Рядом оборудуют сценический подиум для лекций, творческих встреч и выступлений, зоны отдыха, фотозону и прогулочные дорожки.
На территории намерены проводить литературные вечера, выставки, благотворительные акции и семейные праздники. Ожидается, что сквер также войдёт в туристические маршруты по Хабаровску.
Стоимость проекта оценивается в 12 миллионов рублей. Общественная палата обратилась к горожанам, предпринимателям, меценатам и организациям с просьбой внести посильный вклад. Реквизиты для перечисления пожертвований опубликованы городской администрацией.