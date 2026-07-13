Хабаровчанам предлагают поучаствовать в сборе на сквер с памятником Чехову

Проект «Чехов на Амуре» реализуют по инициативе Общественной палаты краевого центра при поддержке мэрии и АНО «Институт развития креативных индустрий Дальнего Востока». Он посвящён путешествию писателя на Сахалин, во время которого Антон Чехов посетил Хабаровск 30 июня и 1 июля 1890 года.