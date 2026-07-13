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Директор «Славянского базара» Лапицкий сказал, на какой компромисс с отелем идут звезды класса «А» в Витебске

Директор «Славянского базара» сказал, на какой компромисс идут звезды в Витебске.

Источник: Комсомольская правда

Директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» Глеб Лапицкий сказал в эфире телеканала СТВ, на какой компромисс идут звезды класса «А» в Витебске.

Речь идет о проживании. Вот какую деталь подметил Лапицкий:

«У любой звезды класса А всегда в райдере написано “гостиница не менее пяти звезд”. Но в наши трехзвездочные гостиницы они приезжают, потому что они приезжают за атмосферой, они приезжают за этими витебскими эмоциями. И поверьте, это очень непростой, но решаемый вопрос».

В качестве примера привели в эфире отель «Эридан», где будут гостить главный режиссер фестиваля, ведущий, а также художник Никас Сафронов, актер Владимир Гостюхин. Кстати, «Эридан» — 35-летний ровесник самого форума искусств. К фестивалю-2026 тут обновили более половины номеров и полностью переделали ресторан. А в дни «Славянского базара» примут 150-тысячного гостя, которого ждет сюрприз.

Тем временем белорус всерьез пришел в ГАИ поменять поддельные водительские права с истекшим сроком на новые настоящие.

Кстати, ранее Госкомитет судэкспертиз сказал белорусам, что надо делать с телефоном раз в неделю.

Также синоптик Дмитрий Рябов сказал, ждать ли аномальной жары в Беларуси на неделе с 13 по 19 июля после надоевших ливней.