Директор «Славянского базара» Лапицкий сказал, на какой компромисс с отелем идут звезды класса «А» в Витебске

Директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» Глеб Лапицкий сказал в эфире телеканала СТВ, на какой компромисс идут звезды класса «А» в Витебске.
Речь идет о проживании. Вот какую деталь подметил Лапицкий:
«У любой звезды класса А всегда в райдере написано “гостиница не менее пяти звезд”. Но в наши трехзвездочные гостиницы они приезжают, потому что они приезжают за атмосферой, они приезжают за этими витебскими эмоциями. И поверьте, это очень непростой, но решаемый вопрос».
В качестве примера привели в эфире отель «Эридан», где будут гостить главный режиссер фестиваля, ведущий, а также художник Никас Сафронов, актер Владимир Гостюхин. Кстати, «Эридан» — 35-летний ровесник самого форума искусств. К фестивалю-2026 тут обновили более половины номеров и полностью переделали ресторан. А в дни «Славянского базара» примут 150-тысячного гостя, которого ждет сюрприз.
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