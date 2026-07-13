Директор «Славянского базара» Лапицкий сказал, на какой компромисс с отелем идут звезды класса «А» в Витебске

«У любой звезды класса А всегда в райдере написано “гостиница не менее пяти звезд”. Но в наши трехзвездочные гостиницы они приезжают, потому что они приезжают за атмосферой, они приезжают за этими витебскими эмоциями. И поверьте, это очень непростой, но решаемый вопрос».