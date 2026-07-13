Росгвардеец спас тонущего в море мужчину во время командировки в Приморье

«Я не думал о героизме — просто не мог остаться в стороне, когда человеку грозила беда. На службе нас учат действовать быстро и четко, и в тот момент эти навыки просто сработали. Главное, что все закончилось хорошо», — рассказал капитан Дмитрий Недоцук.