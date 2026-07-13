Росгвардеец спас тонущего в море мужчину во время командировки в Приморье

Во Владивостоке капитан Росгвардии спас тонущего мужчину на Спортивной набережной. За свой героический поступок Дмитрий Недоцук представлен к государственной медали «За спасение погибавших». Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Дмитрий Недоцук родом из Воронежской области. Во Владивосток офицер приехал в служебную командировку на сборы. В конце июня он прогуливался по Спортивной набережной и услышал со стороны моря отчаянный крик. Мужчина сразу бросился на помощь.
Он нашел тонущего человека под водой, вытащил его на сушу и грамотно провел базовые реанимационные мероприятия. Офицер оставался рядом с пострадавшим, пока на место не приехала вызванная бригада врачей.
«Я не думал о героизме — просто не мог остаться в стороне, когда человеку грозила беда. На службе нас учат действовать быстро и четко, и в тот момент эти навыки просто сработали. Главное, что все закончилось хорошо», — рассказал капитан Дмитрий Недоцук.
Сейчас жизнь спасенного парня находится вне опасности. Сам же Дмитрий продолжает нести службу в ведомственной пожарной охране дивизии имени Ф. Э. Дзержинского.