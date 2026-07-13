От +17 до +31 и ветер: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 13 июля

В Ростовской области в понедельник синоптики прогнозируют переменную облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный и западный будет дуть со скоростью 7 — 12 м/с, днем местами порывы усилятся до 15 м/с. В ночь на вторник ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ветер западный и северо-западный задует со скоростью в 7 — 12 м/с.