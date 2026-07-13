Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подъезд к участку в селе Жёлтый Яр Хабаровского края обустроят по решению суда

Прокуратура Биробиджанского района добилась судебного решения.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Биробиджанского района добилась судебного решения об обустройстве подъездной дороги к земельному участку в селе Жёлтый Яр, выделенному гражданину под индивидуальное жилищное строительство, сообщает прокуратура ЕАО. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как показала проверка, к участку отсутствует автомобильная дорога, из за чего владелец не может полноценно вести строительство и использовать землю по целевому назначению. Кроме того, отсутствие подъезда осложняет доступ экстренных служб: в случае необходимости затруднён приезд скорой помощи, спасателей и других оперативных подразделений.

Для устранения нарушения прав гражданина прокуратура направила в Биробиджанский районный суд ЕАО исковое заявление, в котором потребовала обязать ответственные органы провести работы по обустройству дороги. Суд согласился с доводами надзорного ведомства и удовлетворил требования в полном объёме.

Стали свидетелями интересного события? Сообщите нам: Почта: red.habkp@phkp.ru