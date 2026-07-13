Подъезд к участку в селе Жёлтый Яр Хабаровского края обустроят по решению суда

Как показала проверка, к участку отсутствует автомобильная дорога, из за чего владелец не может полноценно вести строительство и использовать землю по целевому назначению. Кроме того, отсутствие подъезда осложняет доступ экстренных служб: в случае необходимости затруднён приезд скорой помощи, спасателей и других оперативных подразделений.