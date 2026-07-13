Соболенко вошла в топ-10 по числу недель на первом месте рейтинга WTA

Соболенко возглавляет рейтинг на протяжении 99 недель, по этому показателю она превзошла победительницу трех турниров Большого шлема в одиночном разряде, победительницу Олимпийских игр 1996 года американку Линдсей Дэвенпорт, которая суммарно находилась на первой строчке мирового рейтинга 98 недель. Соболенко теперь занимает 10-е место по этому показателю, на девятой позиции располагается бельгийка Жюстин Энен (117 недель). Лидером по числу недель в качестве первой ракетки мира является немка Штеффи Граф (377).