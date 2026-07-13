Соболенко вошла в топ-10 по числу недель на первом месте рейтинга WTA

ЛОНДОН, 13 июля. /ТАСС/. Белоруска Арина Соболенко сохранила первое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
Соболенко возглавляет рейтинг на протяжении 99 недель, по этому показателю она превзошла победительницу трех турниров Большого шлема в одиночном разряде, победительницу Олимпийских игр 1996 года американку Линдсей Дэвенпорт, которая суммарно находилась на первой строчке мирового рейтинга 98 недель. Соболенко теперь занимает 10-е место по этому показателю, на девятой позиции располагается бельгийка Жюстин Энен (117 недель). Лидером по числу недель в качестве первой ракетки мира является немка Штеффи Граф (377).
Второе место в мировом рейтинге занимает представительница Казахстана Елена Рыбакина. На третью строчку поднялась американка Джессика Пегула. Победительница Уимблдона Линда Носкова из Чехии поднялась на пять позиций и теперь занимает седьмое место. Бывшая первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши потеряла пять позиций и теперь занимает 8-е место, теннисистка покинула топ-5 рейтинга впервые с февраля 2022 года.
Лучшей из россиянок является Мирра Андреева, сохранившая в обновленной версии рейтинга пятую строчку. В первую сотню рейтинга из россиянок также входят Диана Шнайдер (18-е место), Екатерина Александрова (19), Анна Калинская (20), Людмила Самсонова (69) и Алина Корнеева (90).