При поисках под Красноярском не нашли связанных с пропажей Усольцевых вещей

КРАСНОЯРСК, 13 июля. /ТАСС/. Предметов, представляющих интерес для следствия в рамках дополнительных поисковых мероприятий пропавшей семьи Усольцевых, обнаружено не было. Об этом сообщили ТАСС в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.
«В ходе дополнительных поисковых мероприятий семья не обнаружена. Вещей и предметов, представляющих интерес для следствия, также не обнаружено», — сказали в ведомстве. Очередные поиски Усольцевых прошли с 9 по 12 июля в горной тайге под Красноярском.
Семья Усольцевых пропала в сентябре 2025 года. Многочисленные поиски семьи результатов не дали. В первых масштабных поисках семьи были задействованы до 1,5 тыс. человек. Следователи и волонтеры проводят точечные поисковые мероприятия.