При поисках под Красноярском не нашли связанных с пропажей Усольцевых вещей

«В ходе дополнительных поисковых мероприятий семья не обнаружена. Вещей и предметов, представляющих интерес для следствия, также не обнаружено», — сказали в ведомстве. Очередные поиски Усольцевых прошли с 9 по 12 июля в горной тайге под Красноярском.