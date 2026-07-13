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При поисках под Красноярском не нашли связанных с пропажей Усольцевых вещей

Сотрудники СК и волонтеры ведут точечные поисковые мероприятия, сообщили в Следкоме.

КРАСНОЯРСК, 13 июля. /ТАСС/. Предметов, представляющих интерес для следствия в рамках дополнительных поисковых мероприятий пропавшей семьи Усольцевых, обнаружено не было. Об этом сообщили ТАСС в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

«В ходе дополнительных поисковых мероприятий семья не обнаружена. Вещей и предметов, представляющих интерес для следствия, также не обнаружено», — сказали в ведомстве. Очередные поиски Усольцевых прошли с 9 по 12 июля в горной тайге под Красноярском.

Семья Усольцевых пропала в сентябре 2025 года. Многочисленные поиски семьи результатов не дали. В первых масштабных поисках семьи были задействованы до 1,5 тыс. человек. Следователи и волонтеры проводят точечные поисковые мероприятия.