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Тест: Только истинный сладкоежка определит 6 советских фильмов по шоколаду и конфетам!

11 июля отмечался Всемирный день шоколада — отличный повод вспомнить самые сладкие сцены советского кино. Сможете ли вы узнать 6 известных фильмов всего по одному шоколадному кадру? Наливайте чай и поехали, будет приторно!

Источник: Life.ru

Шоколад в советском кино появлялся не так уж редко. В честь Всемирного дня шоколада, который отмечался 11 июля, предлагаем вспомнить любимые фильмы СССР необычным способом. Перед вами 6 кадров, объединённых одной сладкой деталью. Сможете узнать каждую картину по шоколаду, конфетам и другим лакомствам или придётся звать на помощь настоящего киномана?

А сможете теперь узнать героиню советского фильма по наряду? Недавно мы отмечали день рождения Лии Ахеджаковой, угадайте картину по кадру с её участием, но учтите, что «Служебного романа» там не будет! И наконец, попробуйте продолжить русские пословицы про семью, справитесь со всеми?