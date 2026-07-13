Тест: Только истинный сладкоежка определит 6 советских фильмов по шоколаду и конфетам!

А сможете теперь узнать героиню советского фильма по наряду? Недавно мы отмечали день рождения Лии Ахеджаковой, угадайте картину по кадру с её участием, но учтите, что «Служебного романа» там не будет! И наконец, попробуйте продолжить русские пословицы про семью, справитесь со всеми?