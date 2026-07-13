Не потерять форму в отпуске проще, чем кажется: Фитнес-тренер дала три совета

«Сделайте с утра лимфатическую зарядку, пока ещё не встали с постели. Для этого нужно поднять руки и ноги вверх и вибрировать ими в течение минуты. Затем можно встать, выполнить 15 приседаний и повращать ногами по 15 раз в каждую сторону. Это поможет убрать застои и расшевелить таз», — советует Марина Шкилева.