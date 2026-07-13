Российские «Стоунхенджи»: где искать древние «обсерватории» наших предков

«Наши далекие предки почти во все времена во многих регионах мира наблюдали за дневным и ночным небом, за его постоянными изменениями, — рассказал ТАСС доктор культурологии, ведущий научный сотрудник Государственного Эрмитажа Леонид Марсадолов. — Такие наблюдения были необходимы для того, чтобы научиться правильно ориентироваться в окружающем их мире. Говоря современными терминами — во времени и пространстве. Навигационные аспекты были важны для человека всегда — от глубокой древности и до современности. Из наблюдений за небом еще в эпоху палеолита постепенно сложились представления о теплом и холодном времени года, затем о двух, четырех природно-хозяйственных сезонах и лунном календаре».
В эпоху неолита (около 5−7 тыс. лет до н.э.) человеческие общины перешли от охоты и собирательства к скотоводству и земледелию. Для правильного ведения сельскохозяйственных работ понадобился более точный календарь, а для его составления — системные наблюдения за небесными светилами. Такая хозяйственная деятельность в дальнейшем повлияла на появление астрономии, математики, геометрии, письменности.
Заведующая обсерваторией «Вега» физического факультета Новосибирского госуниверситета Альфия Нестеренко в беседе с ТАСС отметила, что изначально астрономические знания служили познавательным и хозяйственным целям. «Потом уже жрецы, пользуясь знаниями и закономерностями, которые они выясняли, начали предсказывать, когда что будет, — рассказала она. — И знания, которые хранили жрецы или шаманы, позволяли им руководить сообществом людей».
Продвинутыми знаниями о движении светил и хронологии событий обладали древние шумеры, вавилоняне, египтяне. В Европе наиболее известным остается Стоунхендж, возведение которого началось около 5 тыс. лет тому назад. Ученые полагают, что мегалитический — из огромных каменных глыб — комплекс был построен как культовое сооружение для поклонения Солнцу и Луне, а затем достроен как площадка для астрономических наблюдений. По другой версии, это символ единства древней Британии.
Археоастрономические предметы — ровесники мамонтов.
Специалисты считают, что самым древним предметам с астрономической и календарной символикой, найденным на территории России, более 20−30 тыс. лет. Это находки из палеолитических стоянок в Мальте около Байкала, в Малой Сые в Хакасии, Сунгирь под Владимиром и на других местонахождениях.
Марсадолов отметил, что на данный момент отсутствуют детальные астроархеологические работы на российских палеолитических и на более поздних памятниках. По его словам, специалистов по этим дисциплинам мало и в России, и за рубежом. При этом есть отличия в подходе отечественной и иностранной «школ»: современные российские специалисты разделяют археоастрономию (изучение древних предметов с ярко выраженной астросимволикой) и астроархеологию (инструментальные исследования на стационарных археологических астрообъектах в экспедиционных условиях), а западноевропейские исследователи объединяют эти направления в одно — «археоастрономия».
Российские «Стоунхенджи».
Как рассказал Марсадолов, всего методами астроархеологии на территории разных регионов России изучено около 50 памятников и объектов, из которых около 20 были исследованы в ходе работ Саяно-Алтайской археологической экспедиции Эрмитажа совместно с астрономами Пулковской обсерватории. По словам ученого, в нашей стране есть два древних мегалитических памятника, по возрасту и масштабам близких к Стоунхенджу. Один из них — Тархатинский комплекс в Кош-Агачском районе Республики Алтай, где по кругу диаметром около 60 м в разное время были установлены как небольшие, так и гигантские камни, высотой более 4 м. «Если на плитах в Стоунхендже выбиты немногочисленные изображения только кинжалов и топоров, то в Тархате на Алтае есть рисунки созвездий Ориона и Тельца, а также многочисленные изображения разных животных и всадников», — отметил ученый.
Другой уникальный российский памятник — Большой Салбыкский курган в Усть-Абаканском районе Республики Хакассия, раскопанный экспедицией археолога Сергея Киселева еще в 1954—1956 годах и астроизученный под руководством Марсадолова с перерывами в 1992—2015 годах. «Каменная квадратная ограда этого кургана-храма размером 71×71 м была сооружена из 90 крупных вертикально и горизонтально поставленных плит, вес которых достигал до 100 т», — рассказал ученый, отметив, что наибольшая масса плит Стоунхенджа не превышает 50 т. Марсадолов добавил, что Салбык превосходит Стоунхендж по общему объему затраченного на сооружение труда и уровню сакрально-научных знаний. «На этих памятниках, расположенных на небольших возвышенностях посреди обширных равнин, проводились длительные астрономические наблюдения и измерения, а огромные каменные плиты для конструкций в Салбыке и Стоунхендже доставлялись издалека, из специальных каменоломен и из более древних сооружений, — рассказал он. — А ведь в Салбыке находится еще 14 больших по размерам курганов с монументальными каменными оградами, а также десятки немного меньших курганов в окрестных долинах».
«Большой Салбыкский курган-храм сопоставим по своим размерам, сложности и значимости не только со Стоунхенджем, но и с пирамидами Египта, Южной Америки, Китая и Японии, с такими широко известными астрономическими объектами, как мегалиты Мальты и других регионов мира», — считает ученый.
Аркаим, Страна городов и Сундуки.
Признаки «обсерватории» содержатся и в известном поселении эпохи бронзы Аркаим — древнем «городе» возрастом около 4 тыс. лет. Он находится на территории «Страны городов» на юге Челябинской области, где компактно расположены аналогичные поселения. Диаметр внешней оборонительной стены поселения — 150 м, внутри располагались около 60 жилищ. У квазигорода была система ливневой канализации и водоводов, а жители обладали продвинутыми знаниями в металлургии, разводили скот, выращивали злаки. Специалисты уверены: поселения «Страны городов» не только сориентированы по азимутам важных астрономических событий, но и своим взаимным расположением связывают земной ландшафт и события на небесной сфере.
Публикация Нестеренко в журнале «Природа» за 2021 год обращает внимание на еще один знаковый объект — горную гряду Сундуки в Хакассии, на которой много лет проводила астроработы экспедиция археолога Виталия Ларичева. Современные археоастрономические и геологические исследования позволяют предположить, что многочисленные «инструменты» для наблюдения небесных светил — прямоугольные отверстия удивительно правильной формы в скалах, торчащие из земли каменные стелы- «визиры» — имеют естественное происхождение. Однако, как отмечается в статье, древний человек вполне мог использовать их для астрономических наблюдений, определять важные события для ведения календарного счета.
Пути обмена древними знаниями.
«Начиная с эпохи бронзы большинство каменных изваяний и ряд вертикально установленных плит в Сибири и в Англии имели скошенный верхний край — высокую восточную и низкую западную грани, связанные с тем, что солнце восходит на востоке, а садится на западе. По ним можно было определить и стороны света», — рассказал ведущий научный сотрудник Государственного Эрмитажа.
Марсадолов обратил внимание на то, что у древнеегипетских астрономов также были очень простые приборы: к примеру, веревка с отвесом и шест с V-образным верхним концом — визиром. «На Алтае на святилище Семисарт, где в древности проводили астрономические наблюдения, мною был найден V-образный визир из камня и прототип “подзорной трубы” — предмет из рога с горизонтальным двухсторонним отверстием вверху и одним отверстием внизу, для крепления рукояти», — отметил он.
Марсадолов не исключил, что наши далекие предки могли обмениваться астрономическими знаниями и идеями о грандиозных мегалитических сооружениях, путешествуя по многочисленным торговым путям. «До знаменитого Шелкового пути существовали и другие значимые, но не такие протяженные пути — Кремневый, Янтарный, Бирюзовый, Нефритовый», — объяснил он. Ученый рассказал, что по близким художественным образам IX-VII веков до н.э., содержащим и астрономическую символику, ему удалось проследить маршрут, названный им «Великим степным путем Евразии», который пролегал почти от берега Тихого и до Атлантического океанов.
«Археологи должны смотреть не только под землю, но и на небо, и искать его отражение в земных объектах», — уверен Марсадолов.
Время собирать камни.
Ученые отмечают, что древние археоастрономические памятники подвержены воздействию антропогенных факторов — в частности, им вредят вандалы. Веками известный и ранее никак не охраняемый Стоунхендж значительно пострадал от их действий: посетители комплекса откалывали куски огромных камней, взбирались на них и раскачивали, высекали на мегалитах надписи, а сельскохозяйственные работы по соседству уничтожили важные археологические слои. Одно из последних нападений на Стоунхендж было совершено в 2024 году: экоактивисты залили камни оранжевой краской.
Нестеренко обратила внимание, что поверх петроглифов в Сундуках начали появляться граффити. По ее словам, объектам в Хакассии повезло, так как они были ранее окружены труднопроходимыми болотами. Сегодня они высохли, и к Сундукам потянулись туристы. Специалист призвала решить проблему охраны уникальных артефактов музеев под открытым небом — древних «обсерваторий» на территории России.
Виктор Бодров.