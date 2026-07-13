Российские «Стоунхенджи»: где искать древние «обсерватории» наших предков

Как рассказал Марсадолов, всего методами астроархеологии на территории разных регионов России изучено около 50 памятников и объектов, из которых около 20 были исследованы в ходе работ Саяно-Алтайской археологической экспедиции Эрмитажа совместно с астрономами Пулковской обсерватории. По словам ученого, в нашей стране есть два древних мегалитических памятника, по возрасту и масштабам близких к Стоунхенджу. Один из них — Тархатинский комплекс в Кош-Агачском районе Республики Алтай, где по кругу диаметром около 60 м в разное время были установлены как небольшие, так и гигантские камни, высотой более 4 м. «Если на плитах в Стоунхендже выбиты немногочисленные изображения только кинжалов и топоров, то в Тархате на Алтае есть рисунки созвездий Ориона и Тельца, а также многочисленные изображения разных животных и всадников», — отметил ученый.