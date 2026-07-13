Три команды представят Хабаровский край на всероссийской «Зарнице 2.0»

Три команды из Хабаровского края отправятся на Всероссийский этап «Зарницы 2.0». Победителей окружного этапа определили, дальше — состязания масштабов всей страны. Регион уже третий год подряд принимает участие в военно-патриотической игре и выходит в финальный тур, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Край стал площадкой для проведения окружного этапа «Зарницы 2.0». В течение недели ребята состязались в командных и индивидуальных заданиях: управлении БПЛА, оказании первой помощи, огневой и тактической подготовке, инженерном оборудовании и маскировке. Завершился тур тактической игрой на местности и финальным боем.
Победители дальневосточного этапа получили право отстоять честь своего родного региона на всероссийской площадке. Второе место в средней возрастной категории занял отряд Хабаровского края «Кадеты27-Воин». В финал также прошли команды из старшей категории и победители «Семейной Зарницы».
Итоговые соревнования намечены на август-сентябрь 2026 года. Мероприятие проходит в рамках президентского нацпроекта «Молодежь и дети».