10-часовую угрозу атак БПЛА сняли в Волгоградской области

В Волгоградской области утром 13 июля объявлено о снятии режима беспилотной опасности. Угроза атак БПЛА на регион действовала с вечера 12 июля около 10 часов.
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Напомним, накануне в Волгоградской области дважды объявляли ракетную опасность. В Волгограде, Волжском и других населенных пунктах региона включали тревожные сирены.
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