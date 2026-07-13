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Четыре центра здорового долголетия открылись в Нижегородской области

Три учреждения работают в Нижнем Новгороде, еще одно — в Арзамасе.

В Нижегородской области уже работают четыре Центра медицины здорового долголетия — три в Нижнем Новгороде и один в Арзамасе. Об этом сообщил автор MAX-канала «Бокал Прессека».

Кроме того, на форуме «Россия и мир: тренды здорового долголетия» в Москве международные эксперты отметили разработки нижегородских ученых в области оценки биологического возраста и так называемых «часов старения». В регионе также создан Центр медицины здорового долголетия и когнитивных технологий ННГУ, который займется развитием исследований в этой сфере.

Как отмечается, сейчас программы центров ориентированы на взрослых пациентов старше 18 лет. В перспективе аналогичные инициативы могут распространить и на более молодую аудиторию.

Ранее сообщалось, что юную горнолыжницу из Сербии прооперировали в Нижнем Новгороде.

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