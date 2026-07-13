Четыре центра здорового долголетия открылись в Нижегородской области

Кроме того, на форуме «Россия и мир: тренды здорового долголетия» в Москве международные эксперты отметили разработки нижегородских ученых в области оценки биологического возраста и так называемых «часов старения». В регионе также создан Центр медицины здорового долголетия и когнитивных технологий ННГУ, который займется развитием исследований в этой сфере.