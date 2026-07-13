Главные новости к утру 13 июля

Из-за атаки БПЛА вблизи Ставрополя начался пожар на территории промзоны.
Как узнали «РИА Новости», президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсуждает с лидерами западных стран возобновление переговоров по Украине.
Как минимум 27 человек погибли при пожаре в баре в Бангкоке, еще более 60 человек пострадали.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше