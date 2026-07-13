Задержан хабаровчанин, грозивший убийством супруге из-за упреков в пьянстве

В Хабаровске 49-летнего жителя Индустриального района подозревают в угрозе убийством гражданской супруге после ссоры из-за его пьянства и нежелания работать. Во время конфликта мужчина толкал женщину и угрожал расправой, сообщили в УМВД России по Хабаровскому краю.
Скандал разгорелся вечером в квартире дома на улице Павла Морозова. Хабаровчанка упрекнула сожителя в праздном образе жизни: постоянную работу он искать не хотел и регулярно употреблял алкоголь.
Критика мужчине не понравилась. Он несколько раз толкнул женщину и стал высказывать угрозы физической расправы, после чего потерпевшая обратилась за помощью в полицию.
Участковые отдела полиции № 2 задержали буйного горожанина. В отношении него возбудили уголовное дело по статье об угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, которая предусматривает до двух лет лишения свободы.
На время расследования фигурант обязан являться по вызовам следователя и суда.