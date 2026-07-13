Задержан хабаровчанин, грозивший убийством супруге из-за упреков в пьянстве

В Хабаровске 49-летнего жителя Индустриального района подозревают в угрозе убийством гражданской супруге после ссоры из-за его пьянства и нежелания работать. Во время конфликта мужчина толкал женщину и угрожал расправой, сообщили в УМВД России по Хабаровскому краю.