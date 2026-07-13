За минувшую неделю в Красноярском крае зарегистрировали семь происшествий на водоемах. Жертвами стали пять человек, еще одного пропавшего продолжают искать. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. За последние сутки произошло два происшествия на воде. Так, в селе Ермаковское спасатели обнаружили тело мужчины. Кроме того, продолжаются поиски мужчины, который пропал во время сплава на каяке по пути из населенного пункта Абакан-Перевоз в Краснотуранск. Спасатели уже нашли каяк и личные вещи пропавшего. За неделю в крае также произошло 75 пожаров, в результате которых погибли два человека. Только за последние сутки пожарно-спасательные подразделения ликвидировали 18 возгораний. Одно из них произошло на 581-м километре федеральной трассы Р-257 «Енисей», где загорелись шины грузового прицепа. Еще один пожар случился в деревне Берег Таскино Большемуртинско-Сухобузимского округа. Там сгорела баня площадью 42 квадратных метра. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации печного отопления. Напомним, что ранее красноярцам рассказали, как помочь пострадавшим при ДТП.
Пять человек погибли на воде за неделю в Красноярском крае
За минувшую неделю в Красноярском крае зарегистрировали семь происшествий на водоемах. Жертвами стали пять человек, еще одного пропавшего продолжают искать.
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