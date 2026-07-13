Пять человек погибли на воде за неделю в Красноярском крае

За минувшую неделю в Красноярском крае зарегистрировали семь происшествий на водоемах. Жертвами стали пять человек, еще одного пропавшего продолжают искать. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. За последние сутки произошло два происшествия на воде. Так, в селе Ермаковское спасатели обнаружили тело мужчины. Кроме того, продолжаются поиски мужчины, который пропал во время сплава на каяке по пути из населенного пункта Абакан-Перевоз в Краснотуранск. Спасатели уже нашли каяк и личные вещи пропавшего. За неделю в крае также произошло 75 пожаров, в результате которых погибли два человека. Только за последние сутки пожарно-спасательные подразделения ликвидировали 18 возгораний. Одно из них произошло на 581-м километре федеральной трассы Р-257 «Енисей», где загорелись шины грузового прицепа. Еще один пожар случился в деревне Берег Таскино Большемуртинско-Сухобузимского округа. Там сгорела баня площадью 42 квадратных метра. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации печного отопления. Напомним, что ранее красноярцам рассказали, как помочь пострадавшим при ДТП.