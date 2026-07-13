Банки увидели риски от введения СМС-уведомлений при их звонкам клиентам

Председатель НСФР Андрей Емелин настаивает, что уведомление россиян о массовых вызовах через СМС приведет к росту издержек банков на взаимодействие с клиентами. Он затруднился оценить, какой объем звонков попадет под это регулирование, потому что каждый оператор связи определяет категорию звонка по собственной методике. Емелин также указал, что в текущих формулировках проект создает новую правовую конструкцию, «когда третье лицо — оператор связи получает право определить для заказчика вызова ту форму, в которой он должен направить уведомление своему клиенту, с которым взаимодействует». По его мнению, правила принесут вред гражданам: помимо того, что на них перенесутся издержки, возникшие из-за реализации такого механизма, абоненты будут получать большое количество СМС. «Если раньше я один раз звонил клиенту, то теперь к нему, кроме звонка, будут приходить пять СМС. И это борьба со спамом?» — сыронизировал Емелин.