Ветеран СВО стал учителем в хабаровской школе

В Хабаровске ветеран СВО Максим Анцупов после десяти лет военной службы начал преподавать начальную военную подготовку школьникам. Многодетный отец освоил новую профессию после травмы, не позволившей вернуться к прежней работе, сообщили в комитете по труду и занятости населения Хабаровского края.
До участия в спецоперации мужчина служил в армии и работал в охране. Вернувшись домой, он оказался перед непростым выбором: привычная работа больше не подходила по состоянию здоровья, а начинать профессиональный путь заново пришлось уже с учетом ограничений и ответственности за большую семью.
В кадровом центре «Работа России» ветерану предложили пройти обучение по психологии преподавания. Полученные знания помогли ему устроиться в школу № 2 микрорайона Березовка, где теперь он рассказывает детям о дисциплине, ответственности и основах военной подготовки.
«Мне интересно с ребятами, я хочу рассказывать им о важных вещах, прививать им дисциплину и чувство ответственности. Конечно, порой с детьми бывает непросто, намного проще, мне кажется, было быть артиллеристом», — рассказал Максим Анцупов.
С начала года в кадровые центры края обратились 95 участников СВО. Для 38 ветеранов уже нашли подходящую работу, 55 человек проходят переобучение или повышают квалификацию, четверо завершили курсы. Чаще всего бывшие военнослужащие выбирают профессии водителя, сварщика, машиниста экскаватора или бульдозера и специалиста по закупкам.