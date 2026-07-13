Ветеран СВО стал учителем в хабаровской школе

До участия в спецоперации мужчина служил в армии и работал в охране. Вернувшись домой, он оказался перед непростым выбором: привычная работа больше не подходила по состоянию здоровья, а начинать профессиональный путь заново пришлось уже с учетом ограничений и ответственности за большую семью.