Сафиуллин поднялся на 36 позиций и вернулся в топ-100 рейтинга ATP

ЛОНДОН, 13 июля. /ТАСС/. Россиянин Роман Сафиуллин поднялся на 36 позиций в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и теперь занимает 96-е место. Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте организации.
Ранее ТАСС сообщал, что Сафиуллин на завершившемся Уимблдоне показал лучший результат среди россиян, дойдя до четвертого круга. Сафиуллин вернулся в топ-100 рейтинга впервые с августа 2025 года.
Лидерство в рейтинге сохранил итальянец Янник Синнер. В финале Уимблдона он обыграл представителя Германии Александра Зверева, который поднялся на одну позицию и теперь располагается на второй строчке рейтинга. Третье место теперь занимает испанец Карлос Алькарас.
Лучшим среди россиян является Даниил Медведев, в новой версии рейтинга он поднялся на одну позицию и стал восьмым. В первую сотню из россиян также входят Андрей Рублев (16-е место) и Карен Хачанов (26).