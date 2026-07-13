Сафиуллин поднялся на 36 позиций и вернулся в топ-100 рейтинга ATP

Лидерство в рейтинге сохранил итальянец Янник Синнер. В финале Уимблдона он обыграл представителя Германии Александра Зверева, который поднялся на одну позицию и теперь располагается на второй строчке рейтинга. Третье место теперь занимает испанец Карлос Алькарас.