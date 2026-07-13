Инфраструктура «Т1 Облако» застрахована от киберрисков страховой компанией «СОГАЗ»

«Т1 Облако» (ИТ-холдинг Т1) подписала договор на страхование киберрисков с компанией «СОГАЗ».
Этот шаг стал логичным дополнением многоуровневой системы информационной безопасности и технической устойчивости компании. Он представляет финальный финансовый уровень защиты.
В ответ на рост компьютерных атак киберстрахование становится мировым стандартом для технологических лидеров. В России в 2025 году как минимум одной кибератаке на инфраструктуру подверглось более 70% компаний, десяти и более кибератакам — 29%. На этом фоне рынок киберстрахования демонстрирует рост: по итогам 2025 года он увеличился на 20−30%, а объем страховых взносов повысился на 60%, что говорит о переходе крупнейших игроков к зрелым моделям риск-менеджмента.
Оформлению страхового полиса «Т1 Облако» предшествовал аудит ИТ-инфраструктуры компании, проведенный АО «СОГАЗ», ее архитектуры систем защиты и внутренних ИБ-регламентов.
Договор страхования предусматривает возмещение убытков как самому «Т1 Облако», так и его клиентам. Страховое покрытие охватывает широкий спектр последствий инцидентов — от утраты данных и технических сбоев инфраструктуры, включая расходы на экспертизу и восстановление, до ответственности перед третьими лицами за их убытки в результате инцидентов.
«Защищенность облака — один из наших первых приоритетов и критерий, по которому мы хотим закрепить статус лидера на отечественном рынке. Мы непрерывно инвестируем ресурсы в сферу информационной безопасности, модернизируя и совершенствуя защитные механизмы облачной платформы. Однако следуя зрелому подходу к ИБ, мы соблюдаем принцип абсолютной готовности к любым — даже самым маловероятным — сценариям», — отметил генеральный директор «Т1 Облако» Антон Степанов.