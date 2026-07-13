Инфраструктура «Т1 Облако» застрахована от киберрисков страховой компанией «СОГАЗ»

В ответ на рост компьютерных атак киберстрахование становится мировым стандартом для технологических лидеров. В России в 2025 году как минимум одной кибератаке на инфраструктуру подверглось более 70% компаний, десяти и более кибератакам — 29%. На этом фоне рынок киберстрахования демонстрирует рост: по итогам 2025 года он увеличился на 20−30%, а объем страховых взносов повысился на 60%, что говорит о переходе крупнейших игроков к зрелым моделям риск-менеджмента.