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Выжившие после атаки Ирана обвинили генералов США в халатности

Выжившие после атаки Ирана по базе США в кувейтском порту Эш-Шуайба, произошедшей 1 марта, заявили, что командование проигнорировало предупреждения разведки о возможном ударе. Об этом в воскресенье, 12 июля, сообщает The Washington Post.

Выжившие после атаки Ирана по базе США в кувейтском порту Эш-Шуайба, произошедшей 1 марта, заявили, что командование проигнорировало предупреждения разведки о возможном ударе. Об этом в воскресенье, 12 июля, сообщает The Washington Post.

— Если мы не усвоим уроки от этих ошибок, если мы все будем верить в одну и ту же ложь, то это случится с другим подразделением позже, и они окажутся в той же ситуации, в которой были мы, — заявил майор Стивен Рэмсботт.

По данным издания, бригадный генерал Клинт Барнс и генерал-майор Джон Хинсон проигнорировали оценки разведки, которые советовали не отправлять войска из-за отсутствия защиты от БПЛА. В момент атаки погибли шесть американских военных, десятки получили ранения. Военные также раскритиковали генерала Барнса за то, что он покинул пост и укрылся в бункере сразу после удара.

Армия США защитила командование, расследование практически завершено. По данным WP, командиров не будут привлекать к ответственности.

Ранее стало известно, что Корпус стражей исламской революции сообщил об успешном нанесении ударов по авиабазе США «Принц Хасан» в Иордании с применением ракет и беспилотников, а также по объектам на базе США в Бахрейне.

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