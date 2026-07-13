Выжившие после атаки Ирана обвинили генералов США в халатности

— Если мы не усвоим уроки от этих ошибок, если мы все будем верить в одну и ту же ложь, то это случится с другим подразделением позже, и они окажутся в той же ситуации, в которой были мы, — заявил майор Стивен Рэмсботт.
По данным издания, бригадный генерал Клинт Барнс и генерал-майор Джон Хинсон проигнорировали оценки разведки, которые советовали не отправлять войска из-за отсутствия защиты от БПЛА. В момент атаки погибли шесть американских военных, десятки получили ранения. Военные также раскритиковали генерала Барнса за то, что он покинул пост и укрылся в бункере сразу после удара.
Армия США защитила командование, расследование практически завершено. По данным WP, командиров не будут привлекать к ответственности.
Ранее стало известно, что Корпус стражей исламской революции сообщил об успешном нанесении ударов по авиабазе США «Принц Хасан» в Иордании с применением ракет и беспилотников, а также по объектам на базе США в Бахрейне.