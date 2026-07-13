Жителю Хабаровска грозит реальный срок за теплицу с коноплёй

В Хабаровске полицейские задержали 54-летнего жителя Кировского района, которого подозревают в хранении и изготовлении растительных наркотиков. Проверка прошла во время операции «Мак», сообщили в УМВД России по городу Хабаровску.
По данным полиции, оперативники получили информацию, что мужчина может быть связан с незаконным оборотом наркотиков. След привёл их к частному дому на улице Физкультурной, где подозреваемый жил и занимался приусадебным участком.
Во время обследования территории полицейские нашли в теплице шесть кустов конопли. На этом находки не закончились: в доме изъяли 28 граммов высушенных частей растения, 53 грамма марихуаны и 2,52 грамма гашишного масла.
Хозяин домовладения рассказал, что выращивал коноплю сам, а из частей растения делал наркотики для личного употребления. При этом для него такая история не первая: раньше мужчина уже дважды был судим за хранение наркотиков и отбывал наказание в исправительных колониях.
Возбуждено уголовное дело о незаконном хранении и изготовлении наркотических средств в крупном размере. По этой статье грозит от трёх до десяти лет лишения свободы. Пока подозреваемому избрали подписку о невыезде и надлежащем поведении. Кроме того, участковые составили на него административный протокол за незаконное выращивание наркосодержащих растений.