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Суд оставил без движения иск пермского завода «Машиностроитель» к столичной компании на 30 млн рублей

Арбитражный суд Пермского края оставил без движения исковое заявление АО «Пермский завод “Машиностроитель”» к ООО «КР Пром». Как следует из данных картотеки суда, пермское предприятие требует взыскать неустойку по исполнению четырех договоров за 2022−2025 годы. Общая сумма требований составляет более 30 млн руб.

Источник: Коммерсантъ

Арбитражный суд Пермского края оставил без движения исковое заявление АО «Пермский завод “Машиностроитель”» к ООО «КР Пром». Как следует из данных картотеки суда, пермское предприятие требует взыскать неустойку по исполнению четырех договоров за 2022−2025 годы. Общая сумма требований составляет более 30 млн руб.

Согласно определению суда, иск был подан с нарушением законодательных требований. Арбитраж предложил истцу устранить недостатки в срок до 27 июля.

АО «Пермский завод “Машиностроитель”» входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение». Предприятие выпускает компоненты для летательных и космических аппаратов.

ООО «КР Пром» было зарегистрировано в Москве в 2000 году. Занимается оптовой торговлей станками. Учредителем и гендиректором общества является Дмитрий Руденко.