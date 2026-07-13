Суд оставил без движения иск пермского завода «Машиностроитель» к столичной компании на 30 млн рублей

Арбитражный суд Пермского края оставил без движения исковое заявление АО «Пермский завод “Машиностроитель”» к ООО «КР Пром». Как следует из данных картотеки суда, пермское предприятие требует взыскать неустойку по исполнению четырех договоров за 2022−2025 годы. Общая сумма требований составляет более 30 млн руб.