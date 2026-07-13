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Нетаньяху: Линдси Грэм* вышел из себя во время последнего разговора со мной

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что во время последнего разговора американский сенатор Линдси Грэм* эмоционально отреагировал на его слова о способности Израиля самостоятельно защищать свои интересы. Об этом политик рассказал в эфире Fox News.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что во время последнего разговора американский сенатор Линдси Грэм* эмоционально отреагировал на его слова о способности Израиля самостоятельно защищать свои интересы. Об этом политик рассказал в эфире Fox News.

— Он пришел в ярость. Он сказал: «Ни за что, так нельзя», — сообщил Нетаньяху.

По словам израильского премьера, такой ответ Грэм* дал после того, как услышал, что Израиль способен самостоятельно обеспечивать безопасность как собственных, так и американских интересов, передает телеканал.

Линдси Грэм* скончался в возрасте 71 года после непродолжительной болезни. Американский сенатор призывал к активизации противодействия России на мировой арене, а также выступал против Ирана и Китая.

По словам журналистки Маргарет Бреннан, перед своей смертью Грэм* заявил, что Белый дом якобы поддержал предложенный им план по введению пошлин для покупателей российской нефти.

Президент США Дональд Трамп заявил, что смерть сенатора была «быстрым концом» и, «возможно, не самым худшим способом умереть». Американский лидер назвал политика своим близким соратником и отметил, что тот был для него «как член семьи».

*Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.

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