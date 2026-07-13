Нетаньяху: Линдси Грэм* вышел из себя во время последнего разговора со мной

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что во время последнего разговора американский сенатор Линдси Грэм* эмоционально отреагировал на его слова о способности Израиля самостоятельно защищать свои интересы. Об этом политик рассказал в эфире Fox News.