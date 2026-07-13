«Угадай, что в рюмке»: мужчина выпил уксус на конкурсе и попал в реанимацию в Приморье

29 июня в одном из баров села Андреевка Хасанского района (Приморье) во время конкурсной программы «Угадай, что в рюмке» мужчина по заданию организаторов выпил уксусную жидкость и получил химический ожог внутренних органов. Пострадавший обратился за медицинской помощью. Сейчас следователи опрашивают очевидцев и персонал, назначена судебно-медицинская экспертиза для определения степени тяжести вреда здоровью. Источник: normatov_official Instagram* (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) gubernia.com/wp-content/uploads/2026/07/18697054718658.mp4