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Нарушения выявлены при обустройстве 11 причалов на Байкале

К административной ответственности привлекли четырех человек.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 13 июля. Транспортная прокуратура провела проверку причалов на Байкале и выявила нарушения на 11 сооружениях. Установлено, что они не оснащены леерными ограждениями, скоб-трапами, отбойными устройствами, на часть из них отсутствует проектная документация.

Как рассказали в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, для обеспечения безопасности пассажиров и судоходства внесено шесть представлений, к административной ответственности привлекли четырех человек. По трем искам на собственников причалов возложена обязанность по приведению их в нормативное состояние. Надзорные мероприятия продолжатся в течение навигационного периода.

Ранее агентство сообщало, что в Иркутске провели проверку по содержанию и эксплуатации одного из причалов города. Речь идёт о конструкции на бульваре Гагарина. Объект долгое время находился в плохом состоянии. У причала отсутствовали ограждения и отбойные устройства, что создавало угрозу безопасности граждан.