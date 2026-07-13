Нарушения выявлены при обустройстве 11 причалов на Байкале

Как рассказали в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, для обеспечения безопасности пассажиров и судоходства внесено шесть представлений, к административной ответственности привлекли четырех человек. По трем искам на собственников причалов возложена обязанность по приведению их в нормативное состояние. Надзорные мероприятия продолжатся в течение навигационного периода.