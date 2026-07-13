Временные ограничения введены в аэропорту Нижнего Новгорода 13 июля

Международный аэропорт Нижний Новгород им. В. П. Чкалова осуществляет прием и выпуск воздушных судов в ограниченном режиме 13 июля. Об этом сообщает Росавиация.
Работа авиагавани ведется по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта.
«Данные меры приняты исключительно для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.
Согласно информации онлайн-табло, отменен один рейс на вылет и один на прилет до Москвы, также задерживается прилет рейса из Сочи.
Напомним, 14 рейсов в Москву были перенаправлены в нижегородский аэропорт 12 июля.