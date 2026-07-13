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16-летний подросток обчистил квартиру на 390 тысяч рублей на Сахалине

8 марта 2026 года парень, находясь в квартире на улице Пуркаева в Южно-Сахалинске, стащил золото и наличку у местной жительницы. Общая сумма ущерба составила больше 390 тысяч рублей. Деньгами и украшениями он распорядился по-своему усмотрению. Теперь юному фигуранту грозит серьезная статья — кража в крупном размере. Следователи собирают доказательства и выясняют все обстоятельства.

8 марта 2026 года парень, находясь в квартире на улице Пуркаева в Южно-Сахалинске, стащил золото и наличку у местной жительницы. Общая сумма ущерба составила больше 390 тысяч рублей. Деньгами и украшениями он распорядился по-своему усмотрению. Теперь юному фигуранту грозит серьезная статья — кража в крупном размере. Следователи собирают доказательства и выясняют все обстоятельства.