Двое детей пострадали в ДТП в Хабаровске за выходные

В Хабаровске за выходные произошло несколько дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали четыре человека. Среди пострадавших — две маленькие девочки, сообщили в Госавтоинспекции города.
Первое ДТП произошло 11 июля около 13:00 на улице Карла Маркса в районе дома № 45. По предварительным данным, водитель автомобиля Mercedes GLE при повороте налево на улицу Петра Комарова не уступил дорогу Toyota Aqua, которая двигалась во встречном направлении.
В результате столкновения пострадали пассажиры Toyota Aqua — девочки 2022 и 2023 годов рождения. Их доставили в ККБ № 2, медицинская помощь оказана амбулаторно.
Ещё одна авария произошла утром 12 июля на улице Калараша. Водитель автомобиля Isuzu Elf совершил наезд на мужчину, который находился на проезжей части вне пешеходного перехода и без цели перехода дороги. Пострадавшего пешехода, 1977 года рождения, доставили в ККБ № 2.
Вечером того же дня около 19:45 на улице Трёхгорной произошло столкновение BMW X7 и Toyota Ist. По данным Госавтоинспекции, водитель BMW не справился с управлением. В результате ДТП пострадала пассажирка Toyota Ist 2001 года рождения.
Все водители, участвовавшие в авариях, были трезвы, сообщили в Госавтоинспекции. Полисы ОСАГО у участников ДТП имелись.