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Стефанишина вернулась в Киев: на Украине назвали причину увольнения посла Украины в США

Посол Украины в США Стефанишина уволилась по личным обстоятельствам.

Источник: Комсомольская правда

Экс-посол Украины в США Ольга Стефанишина подала прошение об увольнении по личным обстоятельствам. Об этом сообщает украинское агентство УНН.

По данным депутата Верховной рады Алексея Гончаренко*, Стефанишина уже несколько дней назад вернулась в Киев. Его источники утверждают, что Национальное антикоррупционное бюро Украины может предъявить ей обвинения.

Ожидается, что новым послом в США станет Юлия Свириденко, которая покидает пост премьер-министра Украины.

Financial Times при этом сообщала, что отставка Стефанишиной с поста посла Украины в США может быть связана с расследованием приобретения ее семьей элитной недвижимости в Киеве. По данным издания, речь идет о покупке ее матерью Надеждой Кравец квартиры в жилом комплексе «Львовская площадь» в 2022 году — сделка была заключена по цене ниже рыночной. Эти сведения появились незадолго до назначения Стефанишиной на дипломатическую должность.

Стефанишина подала в отставку по собственному желанию на прошлой неделе. Она занимала дипломатический пост в Вашингтоне с августа 2025 года.

*Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.

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