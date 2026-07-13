Стефанишина вернулась в Киев: на Украине назвали причину увольнения посла Украины в США

Financial Times при этом сообщала, что отставка Стефанишиной с поста посла Украины в США может быть связана с расследованием приобретения ее семьей элитной недвижимости в Киеве. По данным издания, речь идет о покупке ее матерью Надеждой Кравец квартиры в жилом комплексе «Львовская площадь» в 2022 году — сделка была заключена по цене ниже рыночной. Эти сведения появились незадолго до назначения Стефанишиной на дипломатическую должность.