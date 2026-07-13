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На День металлурга в Красноярске запустят бесплатные автобусы

На празднование Дня металлурга на острове Татышев красноярцы смогут доехать на шаттлах, сообщили в мэрии.

На празднование Дня металлурга на острове Татышев красноярцы смогут доехать на шаттлах, сообщили в мэрии.

В субботу, 18 июля, бесплатные автобусы будут ходить с 17:30 до 23:00 часов без остановок с интервалом около 5 минут с двух точек: с левого берега — от ТЦ «Авиатор» и с правого берега — от гипермаркета «О’кей».

Напомним, по случаю Дня металлурга в Татышев-парке состоится концерт: для гостей выступят группа Gayazovs Brothers и рэпер Gazan. Начало — в 18:00, вход свободный.

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